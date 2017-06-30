Зустріч Трампа з Путіним відбудеться в кулуарах саміту G20

І Кремль, і Білий дім оголосили про зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним в кулуарах саміту G20.

Про це пише Reuters.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, порядок денний зустрічі двох президентів ще не готовий.

Видання нагадує, що Трамп неодноразово закликав до поліпшення відносин з Москвою, в той час як його соратники з Республіканської партії закликали його бути обережним з Путіним.

"Президент дав чітко зрозуміти, що він хотів би щоб США і весь Захід розвивали конструктивні відносини з Росією, але він також ясно дав зрозуміти, що ми будемо робити те, що необхідно, щоб протистояти дестабілізуючій поведінці Росії", - сказав Макмастер.

Як відомо, саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.