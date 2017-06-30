У Донецьку прогримів вибух, зруйнована будівля торгового університету

В результаті вибуху в Донецьку обвалилася будівля інституту.

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на "Інтерфакс".

Згідно з попередніми даними, причиною вибуху могло стати спрацьовування саморобного вибухового пристрою.

"За попередніми даними, те що сталося кваліфікується як теракт, спрямований проти цивільного населення республіки. Згідно з попередніми даними, могла спрацювати закладка - саморобний вибуховий пристрій", - сказало джерело в незаконній організації "ДНР".

Як повідомляє інформаційний ресурс ДАН, підконтрольний "ДНР", часткове обвалення будівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі відбулося в результаті підмиву стіни через рясні опади.

Також повідомляється, що в результаті події є одна постраждала - це жінка-сторож. Вона госпіталізована службою швидкої допомоги.

В результаті вибуху зруйновано частину актового залу, а також бібліотека. Російське агентство РИА Новости повідомило, що загалом площа обвалення склала 340 квадратних метрів, жертв немає.