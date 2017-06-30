США запровадили санкції відносно китайського банку за допомогу КНДР

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П'ятниця, 30 червня 2017, 02:47

США запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб Китаю, залучених в незаконну фінансову діяльність з КНДР.

Про це йдеться в заяві Міністерства фінансів США.

Зокрема, під санкції потрапив банк Bank of Dandong, який, як стверджується, використовувався в якості шлюзу КНДР для доступу до міжнародних фінансових систем і США та проводив операції на мільйони доларів для компаній причетних до ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

Також санкції запроваджено стосовно двох фізичних осіб та однієї компанії за діяльність на підтримку Північної Кореї.

Тим часом в Мінфіні США підкреслили, що поряд із запровадженими санкціями, США очікують продовження співпраці з урядом Китаю для припинення незаконного фінансування КНДР.

"Наші дії жодним чином не спрямовані проти Китаю. Ми проведемо зустрічі з Китаєм та іншими країнами на наступному тижні на саміті G20 для продовження зусиль щодо припинення незаконної діяльності Північної Кореї", - сказано в заяві.

Як повідомлялося, минулого тижня президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР.

Теми: США КНДР Китай санкції
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