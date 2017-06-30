Одеський Опоблок позбувся своїх депутатів в міськраді

Одеська облорганізація "Опозиційного блоку" виключила з партії частину депутатів Одеської міськради за порушення партійної дисципліни і дискредитацію партії.

Таке рішення було прийнято на засіданні Політради Регіональної організації ПП "Опозиційний блок" в Одеській області в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що партійність втратила "велика частина" членів фракції "Опозиційного блоку" в Одеській міській раді.

Тому "Опозиційний блок" також направить на ім'я міського голови Одеси Геннадія Труханова лист з інформацією про те, що депутатська фракція в Одеській міськраді більше не представляє інтереси партії, її існування не відповідає нормам чинного законодавства.

Крім того, партія починає готувати процедуру відкликання зазначених депутатів міськради.

За інформацією джерела агентства в політсилі, йдеться про 8 депутатів: голову фракції Оксану Гончарук, депутатів В'ячеслава Беженара, Дмитра Вишнякова, Василя Єремію, Дениса Коваля, Ольгу Кулакевич, Віктора Новака, Лілію Рогачко.