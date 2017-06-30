Одеський Опоблок позбувся своїх депутатів в міськраді

51 перегляд
П'ятниця, 30 червня 2017, 06:54

Одеська облорганізація "Опозиційного блоку" виключила з партії частину депутатів Одеської міськради за порушення партійної дисципліни і дискредитацію партії.

Таке рішення було прийнято на засіданні Політради Регіональної організації ПП "Опозиційний блок" в Одеській області в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні наголошується, що партійність втратила "велика частина" членів фракції "Опозиційного блоку" в Одеській міській раді.

Тому "Опозиційний блок" також направить на ім'я міського голови Одеси Геннадія Труханова лист з інформацією про те, що депутатська фракція в Одеській міськраді більше не представляє інтереси партії, її існування не відповідає нормам чинного законодавства.

Крім того, партія починає готувати процедуру відкликання зазначених депутатів міськради.

За інформацією джерела агентства в політсилі, йдеться про 8 депутатів: голову фракції Оксану Гончарук, депутатів В'ячеслава Беженара, Дмитра Вишнякова, Василя Єремію, Дениса Коваля, Ольгу Кулакевич, Віктора Новака, Лілію Рогачко.

Теми: Опозиційний блок Одеса
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гужву захищатиме Лукаш, Вілкул готовий взяти його на поруки 23 червня 2017, 10:28
Мера Енергодара відпустили на поруки 12 червня 2017, 18:43
Депутат Харківщини з "Опоблоку" приховав фірми дружини у РФ і Криму - ЗМІ 12 червня 2017, 12:27
powered by lun.ua
Головні новини
Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля
У Донецьку обвалилась будівля університету торгівлі, бойовики заявили про вибух
Виконавча служба стягнула з "Газпрому" до бюджету 80 мільйонів гривень
Луценко вніс подання на арешт Добкіна
Усі новини
Вірусна атака

Вірус "Петя". Як вберегтися від кібер-атаки

Інтерв'ю

Мартін Поллак: Щойно ми віддаємо історію політикам у руки – все пропало