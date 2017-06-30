АТО: 22 обстріли з артилерії і танків, 1 боєць ЗСУ загинув, 6 поранено

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування застосовуючи важку артилерію 22 рази обстрілювали підрозділи ЗС України. В результаті обстрілів один український воїн загинув, четверо зазнали поранень, ще двоє отримали бойові травмування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Донецький напрямок. Обстріли з боку проросійських бандформувань тут 29 червня майже не припинялись. Було нараховано 12 таких фактів.

Надзвичайно складною ситуація була саме на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам'янка", де бойовики активно обстрілювали позиції ЗСУ не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю.



Окрім того, на цьому ж напрямку пізно ввечері під обстріл противника потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Там окупанти застосовували 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії зіткнення вдень було спокійно - найманці порушували перемир'я лише за темної пори доби.

Так, під вогнем противника опинились укріплення сил АТО в районі Водяного, Гнутового, Талаківки та Павлополя. Там окупанти озброєння калібром понад 100 мм не застосовували і відкривали вогонь здебільшого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Луганський напрямок. Зранку та вдень на цій частині фронту порушень зафіксовано не було.

Однак противник не зміг до кінця дотриматись умов припинення вогню і вже пізно ввечері випустив по декілька мін з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО в районі Щастя та Попасної. Окрім того, поблизу Попасної ворог бив з зенітної установки та стрілецької зброї.

У штабі зазначили, що під час окремих бойових епізодів, щоб подавити вогневі засоби противника й зберегти свої життя та здоров'я, українські військовослужбовців були змушені декілька разів відкривати вогонь на ураження. При цьому ЗСУ використовували виключно озброєння, яке не суперечить вимогам Мінських угод.