Блискавки вбили трьох дітей і дорослого, ще троє постраждали

Від удару блискавок на Волині загинули двоє дітей, на Львівщині – дитина і дорослий, ще дві дитини і дорослий постраждали від негоди у Львівській та Рівненській областях.

Крім того, негода повалила дерева і знеструмила 881 населений пункт, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій вранці 30 червня.

"У період з 29 на 30 червня на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинуло 4 особи та постраждало 2 особи, сталося повалення 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків та 50 об’єктів соціально-побутової сфери", – сказано в повідомленні.

У Волинській області від удару блискавки загинуло 2 дітей (2002 та 2005 року народження). У чотирьох районах (Локачинський, Луцький, Маневицький та Шацький райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 54 приватних житлових будинках та 36 об’єктах соціально-побутової сфери, повалено 77 дерев.

У Закарпатській області у 3 районах впало 9 дерев (Межгірський, Перечинський та Рахівський райони).

У Львові від удару блискавки загинуло 2 особи, з них 1 дитина (2008 р.н.) та постраждало 2 особи, з них 1 дитина (2007 р.н.).

У Самбірському районі Львівської області пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 6 приватних житлових будинках, повалено 4 дерева.

У Рівненській області постраждала 1 дитина (2009 р.н.). У двох районах (Володимирецький та Млинівський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 11 приватних житлових будинках та на 1 об’єкті соціально-побутової сфери, повалено 19 дерев.

Негода наламала дрів ДСНС

У Чернівецькій області у п’яти районах (Путильський, Сокирянський, Кельменецький, Новоселицький та Хотинський райони) пошкоджено шиферні та металеві покрівлі на 20 приватних житлових будинках та 13 об’єктах соціально-побутової сфери, повалено 111 дерев.

Негода пройшлася заходом України

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС було залучено 173 осіб та 48 одиниць техніки.

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту у 10 областях , а саме: Волинська – 236 н.п., Хмельницька – 262 н.п., Львівська – 135 н.п., Чернівецька – 76 н.п., Тернопільська – 69 н.п., Вінницька – 37 н.п., Житомирська – 28 н.п., Рівненська – 22 н.п, Київська – 15 н.п. та Луганська – 1 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.