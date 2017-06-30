Тука пропонує поступово виселяти людей із Донбасу

2408 переглядів
П'ятниця, 30 червня 2017, 10:11

Через екологічну ситуацію на Донбасі люди не зможуть там жити протягом 10 років, тому необхідно переселяти звідти місцевих мешканців.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в програмі "Підсумки дня" на "5 каналі".

"Мова йде взагалі не про порятунок Донбасу. На цьому хрест. Мова іде про поступове звільнення цього регіону від людей, бо люди там існувати не зможуть протягом 10 років", – сказав він.

Заступник голови МТОТ додав: "Так само, як будемо потерпати ми, точно так само буде потерпати й Московія. Це наша спільна біда. Не вдасться стіночкою відгородитися".

На думку Туки, необхідно створювати міжнародні дискусії щодо вирішення питання екологічної катастрофи на Донбасі.

"Я тільки зрозумів, що проблему треба піднімати на найвищий рівень і створювати міжнародні дискусії з пошуком вирішення цієї проблеми... це просто треба "волати" на всю Європу про можливі наслідки", – зауважив заступник міністра.

Теми: Донбас екологія Тука
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 22 обстріли з артилерії і танків, 1 боєць ЗСУ загинув, 6 поранено 30 червня 2017, 07:25
Коменданту бойовиків на прізвисько "Тереза" дали 11 років тюрми 29 червня 2017, 19:27
Звіт Держдепу США: На Донбасі жінок викрадають для сексуальної експлуатації 29 червня 2017, 10:42
powered by lun.ua
Головні новини
Польовий офіс місії ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл
Блискавки вбили трьох дітей і дорослого, ще троє постраждали
Хроніка 30 червня. Арбузов запускає медіа-рупор, а Порошенко не бачить власної демонізації
Через пожежу в Чорнобильській зоні рівень радіації не підвищився
Усі новини
20 фактів про Гаррі Поттера

До 20-річчя виходу першої книги Джоан Роулінг

Життя спочатку

Як і хто змінює життя наркозалежних