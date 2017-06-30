Польовий офіс місії ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл

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П'ятниця, 30 червня 2017, 10:33

Польовий офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК).

"Вночі 29 червня 2017 року НЗФ ОРЛО обстріляли представництво спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, розташоване в місті Попасна Луганської області, застосувавши заборонені Мінськими угодами 82 мм міномети, а також зенітні установки та стрілецьку зброю", – сказано в повідомленні.

Постраждалих серед співробітників місії ОБСЄ немає.

"Внаслідок обстрілу з боку НЗФ ОРЛО співробітники СММ ОБСЄ були вимушені евакуювати свій польовий офіс в Попасній", – поінформував штаб АТО.

Детальну інформацію СММ ОБСЄ в Україні надасть пізніше.

"Такими збройними нападами, НЗФ ОРЛО намагаються залякати представників місії ОБСЄ та примусити їх згорнути свою роботу на Луганському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК категорично засуджує такі дії НЗФ ОРЛО та кваліфікує їх як грубе порушення досягнутих раніше угод.

Теми: Донбас ОБСЄ бойові дії
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