У Києві прощаються з Шаповалом: церемонія – під посиленою охороною

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П'ятниця, 30 червня 2017, 11:55

В Центральному будинку офіцерів в Києві проходить прощання з загиблим напередодні полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони Максимом Шаповалом.

Про це повідомляє в п'ятницю "Укрінформ".

Офіційна частина прощання розпочалася о 10-й ранку. Під стінами будівлі зібралися представники різних силових відомств  - Збройних сил України,  Національної гвардії, Головного управління розвідки, Служби безпеки України, тощо.

 
оксана коваленко

Близько 10.30 до Будинку офіцерів приїхав голова СБУ Василь Грицак.

За словами прес-секретаря Головного управління розвідки Максима Краснова, прощання з загиблим  полковником в стінах Будинку офіцерів по вул. Грушевського, 30/1 відбуватиметься приблизно до 12.00, після чого тіло загиблого винесуть з будівлі та повезуть у бік Кабінету міністрів, а згодом поховають на кладовищі в Києві.

Наразі біля Будинку офіцерів посилена охорона, є представники Національної поліції та інших силових структур. Неподалік головного входу до будівлі чергує карета швидкої допомоги.

 
оксана коваленко

До Будинку офіцерів також прибули президент Петро Порошенко, секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, начальник Генерального штабу Міноборони Віктор Муженко.

 
Президент попрощався з Шаповалом
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Як відомо, 27 червня близько 8:15 на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес", водій від сильного вибуху загинув. 

Загиблим виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.

За фактом підриву авто відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт. Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.

Теми: розвідка тероризм убивство
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