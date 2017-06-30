ФСБ РФ підтвердила зникнення двох службовців в Україні – ДПСУ

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П'ятниця, 30 червня 2017, 13:02

Прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення української сторони, в якому просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Про це розповів "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"Російські прикордонники направили нам звернення з проханням надати інформацію про своїх військовослужбовців. Формально, таким чином вони підтвердили, що це їх військовослужбовці загубилися в Україні", – сказав Слободян.

За його словами, на даний момент українські прикордонники спільно із зацікавленими структурами проводять фільтраційні заходи щодо затриманих, а також встановлюють їхні особи. Після відповідних заходів буде прийнято рішення про їх передачу компетентним органам.

 
Фото затриманих оприлюднив глава Держприкордонслужби

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

Теми: Росія кордон
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