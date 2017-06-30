Парубій передав подання на Добкіна комітету

Подання Генпрокуратури на нардепа Михайла Добкіна передано профільному комітету Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомив речник голови ВР Андрій Парубія Андрій Ковальов.

"Сьогодні зранку до Верховної Ради надійшло подання від генпрокурора на нардепа Михайла Добкіна", - повідомив він.

"Голова парламенту Андрій Парубій отримав і спрямував це подання до регламентного комітету", - додав Ковальов.

Як відомо, за законом, Добкін має 5 днів на надання комітету своєї позиції.

У регламентного комітету є не більше 20 днів на те, щоб вирішити, чи виносити питання на голосування Верховної Ради.

У самому комітеті вже відомо, що 3 липня буде обговорюватись подання генпрокурора Юрія Луценка від 21 червня про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Євгена Дейдея.

4 липня комітет розгляне питання можливості притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Олеся Довгого.

5 липня мова піде про кримінальну відповідальність Андрія Лозового.

6 липня розглянуть питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Максима Полякова.

7 липня комітет розгляне аналогічні питання стосовно Борислава Розенблата.

Остання пленарна сесія перед канікулами парламенту відбудеться з 10 по 14 липня.

Луценко 29 червня вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.

Раніше Добкін заявляв, що перебуває в Україні, але відмовився "Українській правді" коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Статті, за якими ведеться розслідування, передбачають можливість призначення покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оксана Коваленко, УП