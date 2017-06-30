У Дніпрі суд скасував перейменування проспекту Калініна на Нігояна

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П'ятниця, 30 червня 2017, 14:34

У місті Дніпро апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні.

Про це 30 червня повідомили жителі проспекту, які були проти перейменування і звернулись із позовом до суду, передає Радіо Свобода.

За ухвалою суду, рішення міськради визнане "протиправним".

За словами позивача - жительки проспекту Елеонори Кузнецової, обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури під час перейменування: воно, зокрема, відбулось без попередніх громадських слухань.

"Ми нічого не маємо проти особистості Сергія Нігояна. Але ми живемо в правовій державі, і ми маємо діяти в правовому полі. Були порушені права мешканців на свободу думки, на свободу волевиявлення, на участь в обговоренні рішень органів місцевого самоврядування", – сказала Кузнецова.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана.

Як зазначив керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, тепер процедуру перейменування належить пройти заново, на 17 серпня вже призначені громадські слухання.

Водночас він не виключив, що міськрада спробує оскаржити рішення апеляційного суду, подавши до касаційну скаргу.

Уродженець села Березнуватівка на Дніпропетровщині Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві в ніч на 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Він був першим із протестувальників, що загинув у столиці України під час Майдану.

Як відомо, проспект Калініна перейменували на проспект Сергія Нігояна у січні 2015 року.

Теми: Дніпро Майдан місцева влада
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