У кримськотатарський дитячий центр в Криму прийшли силовики РФ - адвокат

У дитячий кримськотатарський центр Elif в анексованому Криму прийшли російські силовики.

Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов в своєму Facebook, передають "Крим.Реаліі".

"Терміново! Прямо зараз в дитячий центр Elif нагрянула прокуратура!"- написав він.

На сайтах підконтрольної Росії прокуратури Криму та інших силових відомств поки немає повідомлень з цього приводу.

Як повідомлялося, в січні 2016 року в Джанкої під час "перевірки" дитячого кримськотатарського центру Elif силовики вилучили дитячу літературу, а також прийшли з допитами в сім'ї дітей, які відвідують центр.

Як відомо, кримськотатарський дитячий центр Elif почав роботу в жовтні 2015 року та зареєстрований за російським законодавством. У ньому виховується близько 20 дітей у віці від 2 до 6 років.