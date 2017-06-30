ЗСУ: Бойовики з танками намагаються посунути лінію фронту  

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П'ятниця, 30 червня 2017, 15:38

Бойовики не припиняють спроби перемістити лінію фронту в районі селища Кам'янка Ясинуватського району Донецької області, який знаходиться в так званій "Сірій зоні".

Про це повідомив заступник командира 72-ї окремої механізованої бригади підполковник Олександр Самарський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулої ночі бойовики зайшли в "сіру зону" і спробували зайняти там позиції. Судячи з усього, вони намагаються домогтися успіхів на тлі відсутності будь-яких перемог взагалі", - сказав Самарський.

"Противник застосував танки, манометри калібру 120мм, "Василек" та САУ. Обстріли йшли з боку Ясинуватої та Крутої Балки", - додав він.

За словами Самарського, українські військові дотримуються мінських домовленостей, а також домовленості про "хлібне перемир'я".

"Ми відкриваємо вогонь лише в разі реальної загрози життю наших бійців", - сказав він.

Самарський розповів, що наразі Каменці проживає 56 сімей, з них 5 - багатодітні.

Як відомо, 21 червня тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі підтримала дотримання "режиму тиші" на час збирання врожаю, починаючи з 24 червня. Так зване хлібне перемир'я має тривати в період збирання врожаю – з 00:00 24 червня до 31 серпня.

Теми: АТО Донбас війна
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