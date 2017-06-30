НАЗК зацікавилось ще 27 деклараціями посадовців

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П'ятниця, 30 червня 2017, 16:20

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку ще 27 декларацій чиновників.

Таке рішення було прийняте у п'ятницю, йдеться у повідомленні НАЗК у Facebook.

"Серед осіб, декларації яких будуть перевірятись, фігурують ректор, сільські голови та представники прокуратури. Перевірку цих декларацій доручено провести члену Національного агентства – заступнику голови Руслану Радецькому", - сказано у повідомленні.

"Здійснюватимуть перевірку працівники департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя, вона триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття рішення – 30 червня 2017 року", - заявили в НАЗК.

Як відомо, раніше Національна агенція із запобігання корупції на одному із засідань вирішила провести повну перевірку декларацій 20 чиновників.

Українська правда

Теми: НАЗК корупція декларації
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