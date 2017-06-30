У Львівській ОДА розробили "сміттєвий план" порятунку Львова

Львівська облдержадміністрація розробила п'ятиступеневий план вирішення проблеми з твердими відходами в обласному центрі.

Про це у п'ятницю розповів журналістам голова ЛОДА Олег Синютка, передає "Укрінформ".

За його словами, на першому етапі обласна влада збирається повністю вивезти з міста сміття.

"За нашими розрахунками, з кінця першої декади до середини липня ми повинні повністю очистити місто від ТПВ, управління якими взяла на себе обласна влада", - сказав губернатор.

Він зазначив, що протягом другого етапу, який триватиме наступні три місяці, планується зменшити кількість відходів, які вивозяться на полігони області, та перейти до системної безперебійної організації вивозу сміття.

На третьому етапі тривалістю п’ять місяців, тобто до листопада, буде відновлено систему організації збору ТПВ, у тому числі і сортування та вивозу вторинної сировини, яка значно зменшить кількість ТПВ, що вивозяться на полігони.

Четвертий етап розрахований на 2018 рік: місто перейде до системної переробки і утилізації ТПВ, зокрема, прогнозується виготовлення RDF-палива.

П’ятий етап припадає на 2019 рік: це початок будівництва сміттєпереробного комплексу, який остаточно вирішить проблему ТПВ на території Львова.

Синютка запевнив, що у Львові буде запроваджено чіткий облік сміття і вивозити його будуть тільки опісля зважування.

Як повідомлялося, Львівська міська рада 29 червня ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

Станом на п'ятницю з міста вивезено 3 тисячі тонн твердих побутових відходів з 6,5 тисячі, раніше накопичених в місті.