Генпрокуратура оголосила нові підозри Януковичу і Ко

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П'ятниця, 30 червня 2017, 20:12

Генпрокуратура повідомила про зміну раніше повідомлених підозр і про нові підозри колишнім високопоставленим чиновникам часів екс-президента Віктора Януковича та йому самому.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру колишнім високопосадовцям - президенту України Януковичу, Міністру внутрішніх справ Захарченку, заступнику Міністра внутрішніх справ Ратушняку, Голові Служби безпеки Якименку, першому заступнику голови СБУ Тоцькому, заступнику начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Федчуку...", - написав він на Facebook.

Доповнюється

Теми: Янукович Луценко
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