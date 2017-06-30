Генпрокуратура оголосила нові підозри Януковичу і Ко

Генпрокуратура повідомила про зміну раніше повідомлених підозр і про нові підозри колишнім високопоставленим чиновникам часів екс-президента Віктора Януковича та йому самому.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру колишнім високопосадовцям - президенту України Януковичу, Міністру внутрішніх справ Захарченку, заступнику Міністра внутрішніх справ Ратушняку, Голові Служби безпеки Якименку, першому заступнику голови СБУ Тоцькому, заступнику начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в місті Києві Федчуку...", - написав він на Facebook.

Доповнюється