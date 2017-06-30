Справу щодо двох СБУ-шників, підозрюваних у хабарництві, передали до суду

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо двох співробітників Служби безпеки України, яких підозрюють у хабарництві, завершили й справу передали до суду.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Як встановило слідство, підозрювані — начальник сектору відділу контрзахисту економіки (підполковник) одного з обласних управлінь СБУ та заступник начальника відділу цього ж управління (майор), — діючи за попередньою змовою з групою осіб вимагали та одержали від суб’єктів господарювання неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. дол. США за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Детективи НАБУ задокументували факт отримання через посередника половини від цієї суми від керівників двох комерційних підприємств.

15 березня співробітників СБУ викрито "на гарячому". 16 березня їм повідомили про підозру за ознаками вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 та ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Матеріали досудового розслідування обвинуваченим та їхнім захисникам відкрито для ознайомлення 16 червня.

Українська правда