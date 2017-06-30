Ситник розповів, на якому етапі перебувають справи Насірова та нардепів

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник прогнозує завершення розслідування кримінального провадження щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова наступного тижня.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "5 канал".

"Думаю, що наступного тижня ми завершимо розслідування справи Насірова", - сказав він.

За словами Ситника, про передачу справи до суду вже до 10 липня не йдеться.

Він додав, що терміни передачі обвинувального акту до суду буде залежати від процесу ознайомлення захисту та Насірова з матеріалами справи.

Крім того, Ситник прогнозує передачу в суд обвинувального акту стосовно колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка до кінця літа.

"До кінця літа плануємо передати в суд справу Мартиненко", - сказав він.

За його словами, до кінця літа НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура планують також завершити розслідування справи депутатів Ради Борислава Розенблата і Максима Полякова про хабарництво.

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