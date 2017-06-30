Мати полоненого військового Агєєва: Вірила, що нас там немає, в Україні

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П'ятниця, 30 червня 2017, 22:58

Мати російського військовослужбовця Віктора Агєєва Світлана каже, що син перестав виходити на зв'язок 30 травня 2017 року.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Новой газете".

Як стало відомо 25 червня, Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області. Міноборони РФ спростовує цю інформацію, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.

У той же час мати російського військовослужбовця заявляє, що служити за контрактом Віктор поїхав 18 березня 2017 року. При цьому, за її словами, в Ростовську область він поїхав самостійно на поїзді.

"Я вже тоді засумнівалася: чому, якщо є контракт, він їде сам, а не через військкомат? Але я відкинула ці сумніви. Значить, так треба, подумала. При мені він розмовляв з кимось із Ростова, йому давали якісь номери, координати. Так він потрапив до Ростова, а потім опинився в Батайську і звідти вже дзвонив мені", - розповіла Світлана Агєєва.

Вона каже, що з дня його прибуття до Ростова вона говорила з ним телефоном щотижня, але починаючи з 30 травня зв'язок обірвався: Віктор встиг повідомити матері, що телефонувати регулярно "тепер буде важко".

"Чому так вийшло, я не зрозуміла. То дзвонив-дзвонив, а потім раптом каже: "не можна більше, керівництво не дозволяє". При цьому у нас з ним дуже близький зв'язок, довірливий дуже. І раптом ось це, не дуже зрозуміло було", - зазначила жінка.

Окрім того, вона розповіла, що завжди була впевнена в тому, що на території України російських військових немає.

"Я вірила, що нас там немає, в Україні. Були ж офіційні заяви, що наші не присутні. Принаймні, я вірила, що намагаються [не бути присутніми]", - сказала мати військового.

Світлана Агєєва також звернулася до президента РФ і міністра оборони з проханням допомогти повернути сина до Росії.

Теми: полонені Росія
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