Пожежу у Зоні відчуження локалізували

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П'ятниця, 30 червня 2017, 23:17

Пожежу у Зоні відчуження локалізували на площі 7 га.

Таку інформацію станом на 20:15 повідомила прес-служба ДСНС.

Продовжується гасіння окремих тліючих осередків пожежі.

Загальний радіаційний фон в зоні відчуження в межах норми.

Пожежа почалася вдень 29 червня на території Луб’янського лісництва під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги. Загорілися порубкові рештки деревини та лісової підстилки, вогонь розповсюдився на площу близько 25 га.

Українська правда

Теми: Чорнобиль надзвичайна подія
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