В Києві затримали підозрюваного у тероризмі, якого шукав Інтерпол

В аеропорту "Київ" прикордонники затримали росіянина, який розшукувався Інтерполом за можливу причетність до терористичної діяльності.

Про це повідомила прес-служба ДПС України.

"В столичному аеропорту прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку. Його виявили в аеропорту "Київ" під час здійснення паспортного контролю. На 33-річного росіянина, який прилетів рейсом з Анкари, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. Як попередньо встановили прикордонники, іноземець розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Про це прикордонники поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу.