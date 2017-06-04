В Києві затримали підозрюваного у тероризмі, якого шукав Інтерпол
В аеропорту "Київ" прикордонники затримали росіянина, який розшукувався Інтерполом за можливу причетність до терористичної діяльності.
Про це повідомила прес-служба ДПС України.
"В столичному аеропорту прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку. Його виявили в аеропорту "Київ" під час здійснення паспортного контролю. На 33-річного росіянина, який прилетів рейсом з Анкари, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. Як попередньо встановили прикордонники, іноземець розшукувався за можливу причетність до терористичної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Про це прикордонники поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу.
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