Гейлі: Трамп вірить, що клімат змінюється

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Неділя, 4 червня 2017, 02:55

Президент США Дональд Трамп "вірить, що клімат змінюється".

Про це заявила посол США в ООН в Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.

"Президент Трамп вважає, що клімат змінюється, і він вважає, що забруднюючі речовини є частиною проблеми", - сказала Гейлі в інтерв'ю CNN, що буде опубліковане в неділю.

"Трамп знає, що він змінюється, і що США мають бути відповідальними щодо цього, і це те, що ми збираємося робити", - заявила вона.

В останні роки Трамп висловлював скептицизм, з приводу того, що зміна клімату є реальною, іноді, називаючи це містифікацією.

Як повідомлялося, Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди 1 червня. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови угоди. Світові лідери засудили це рішення. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США повернулися до світу спиною.

Теми: США екологія ООН
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