Бойовики не дають гарантій безпеки для запуску ДФС, Авдіївка без води

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Неділя, 4 червня 2017, 14:29

Представники ОРДО не надали гарантій безпеки для проведення ремонтно-відновлювальних робіт ЛЕП для відновлення електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

"Водночас для забезпечення проведення ремонтно-відновлювальних робіт по ДФС з боку ОРДО гарантій безпеки не надійшло, що унеможливлює і відтерміновує відновлення водопостачання. З боку ж Збройних Сил України такі гарантії надані", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що водопостачання Авдіївки та навколишніх сіл здійснюється погодинно за графіком з запасів резервуару на території міста.

На даний час в резервуарі залишок питної води становить 3000 м куб. Також здійснюється підвіз технічної води населенню.

ДСНС повідомила, що Донецька фільтрувальна станція знеструмлена, у зв’язку з відключенням високовольтної лінії 110 кВ "Макіївська – АКХЗ № 2" на непідконтрольній території. Попередня причина – пошкодження лінії електропередач через активні бойові дії.

У зв’язку с зупинкою Донецької фільтрувальної станції було припинено водопостачання м. Авдіївка (22 000 чоловік), с. Ласточкіно та с. Орлівка Ясинуватського району (1500 чоловік).

"Попередньо ремонтно-відновлювальні роботи високовольтної ЛЕП будуть проводитися ТОВ "ДТЕК високовольтні електромережі" при наявності коридору та гарантії безпеки працівників 04.06.2017 року", - зазначили в ДСНС.

Разом з тим, прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій повідомила, що працює з гуманітарними організаціями, аби доправляти питну воду в Авдіївку в разі необхідності.

Так, у разі надзвичайної ситуації, представництво Адветистського Агенства Допомоги та Розвитку (ADRA) розвозитиме бутильовану воду в Авдіївці. Повідомляється, що 6 та 9 червня ADRA привезе в Авдіївку 5 та 7 куб.м питної води, аби заповнити резервуари.

Як повідомлялося, у неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Українська правда

Теми: Авдіївка Донецька область
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