МінТОТ: в понеділок Авдіївка може лишитися взагалі без води

5 червня Авдіївка може лишитися без води, оскільки резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, і поки що відсутня можливість його наповнити.

Про це повідомила в неділю прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Держслужба з надзвичайних ситуацій наразі розвозить воду вулицями міста.

"6 червня співробітники Адветистського Агенства Допомоги та Розвитку привезуть до Авдієвки 5 кубічних метрів води, 9 червня – ще 7 кубічних метрів. Цього обсягу вистачить, щоб заповнити спеціальні резервуари", - повідомили в міністерстві.

В МінТОТ зазначили, що проводять консультації з гуманітарними організаціями та місцевою владою, аби без перешкод можна було доправляти воду.

Робота фільтрувальної станції була припинена 1 червня. Причина – пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік від м. Донецьк. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи і трубопровід був запущений.

Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження.

Проте наразі немає можливості провести ремонтні роботи, оскільки працювати у даному районі неможливо без попереднього узгодження з російською стороною.

Українська правда