Черги машин на "Чонгарі" зменшилися - ДПСУ

У неділю, 4 червня, біля контрольного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом фіксують зменшення автомобільних черг.

Про це пише "Крим.Реалії" з посиланням на прес-секретаря Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України Максима Сороку.

За його словами, зранку у черзі налічувалося близько 40 автомобілів, до полудня біля КПВВ у чергі очікували 25 авто.

"Ми фіксуємо зниження пасажиро-транспортного потоку через адмінкордон порівняно з минулим і позаминулим роком", - зазначив Сорока.

У свою чергу помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов повідомив, що в районі контрольних пунктів "Каланчак" та "Чаплинка" черг наразі немає.

Як відомо, раніше у ДПСУ заявили, що біля контрольного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з анексованим Кримом спостерігається скупчення машин, яке утворилося через російських силовиків.