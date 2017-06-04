Холодницький про Насірова: Досвід з Онищенком змушує 5 разів перестрахуватися

Під час ухвалення рішення щодо видачі Роману Насірову дозволу на виїзд за кордон САП має зважати на усі ризики, у т.ч. на інформацію британської сторони про наявність у нього британського паспорта.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Аналізуючи практику, попередніх підозрюваних, щодо яких ми починаємо етап заочного засудження, які маючи мандат (нардепа), кричали по всіх телеканалах "Ми не будемо тікати, ми будемо захищатися", але потім втекли в останній момент. ... Враховуючи обставини справи, матеріальний стан, інформацію від компетентних органів Британії про наявність громадянства і його бажання залишити територію України хоча б на лікування, ми повинні зважити, чи дійсно це буде виїзд для лікування", - зазначив Холодницький.

"Чи це буде потім спроба поїхати до Штатів за українським паспортом, а потім - повернутися до Лондона за британським паспортом. Ці ризики ми маємо зважити. Я судитиму тільки по фактах. Але попередній досвід, зокрема, з депутатом (Олександром) Онищенком змушує мене тричі, а то і 4, і 5 разів перестрахуватися", - додав глава САП.

Він зауважив, що САП має оцінити, чи дійсно є підстави для відпуску Насірова за кордон на лікування.

"Ці висновки нам мають дати не юристи, а медики, які мають дослідити стан його здоров'я. ... Ми не повинні змушувати, щоб про нас говорили, що ми, не дай Боже, довели людину до тяжкого каліцтва чи смерті", - сказав Холодницький.

За його словами якщо Насіров буде не згоден із діями детективів чи прокурорів, "завжди зможе звернутися до суду і якщо суд ухвалить рішення не відпускати - то не відпускати".

"Але якщо буде рішення відпускати, і це рішення набуде законної сили, то звичайно, що рішення суду треба виконувати", - додав він.

Як відомо, на початку березня 2017 року Насірова було затримано за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем.

За даними слідства, протягом 2015-2016 років Насіров, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, ухвалював рішення, якими державі завдано збитків на суму майже 2 млрд гривень.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 100 млн. гривень. 16 березня Насіров вийшов з СІЗО під заставу.

30 травня відсторонений глава ДФС звернувся до НАБУ з проханням повернути йому закордонний паспорт для поїздки на лікування в США, в НАБУ задовольнити прохання відмовилися.