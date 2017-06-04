КНДР назвала санкції ООН "ворожим актом", ядерні випробування продовжить

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Неділя, 4 червня 2017, 19:44

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом"  і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.

Про це 4 червня заявив представник МЗС КНДР, пише Reuters.

"Незалежно від санкцій і можливого подальшого тиску ми не будемо ухилятися від планів нарощувати ядерні сили з метою захисту суверенітету країни та права на національне визначення та будемо рухатися вперед до остаточної перемоги", - йдеться у заяві. 

Як відомо, Радбез ООН ухвалив резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. 

Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Дане рішення вперше було узгоджено з США  та Китаєм - єдиним великим союзником КНДР. 

Теми: КНДР ядерна зброя санкції
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