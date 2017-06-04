РФ посилює репресії проти кримських татар - Чубаров

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Неділя, 4 червня 2017, 22:45

Росія посилює репресії проти кримських татар попри рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності Меджлісу у анексованому Криму.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

"Вони (репресії) лишаються системними, збільшуються. Ніяких проявів того, що окупанти  хоча б озираються на те рішення (ООН), яке з'явилося. Парадокс щодо рішення Міжнародного суду ООН. Не виконати це рішення Росія не може, вона не тільки є стороною процесу, вона зобов'язана і знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде, і вони (РФ) шукає якийсь вихід, щоб не виконувати його", - зазначив Чубаров. 

Також, на його думку, Росія не виконуватиме рішення ЄСПЛ щодо недотримання на півострові прав людини.

"Конституційний суд (РФ) дав їм можливість за рішенням Верховного суду Росії - рішення, яке приймається Європейським судом з прав людини і нібито суперечить законодавству РФ, - вони його виконувати не будуть", - зазначив Чубаров.

Теми: Крим Росія ООН кримські татари
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