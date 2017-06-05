Гейлі: США не збираються скасовувати санкції проти РФ

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Понеділок, 5 червня 2017, 00:32

Вашингтон не скасує і не послабить штрафні заходи відносно Росії.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі в інтерв'ю CNN, передає DW.

"Зниження тиску на Росію не буде до тих пір, поки вона не візьме на себе відповідальність за виконання своєї частини мінських домовленостей", - заявила дипломат у відповідь на запитання ведучого про ймовірну спробу Білого дому натиснути на Держдепартамент з метою ініціювати процес зняття санкцій з РФ в перші тижні правління Трампа.

Відповідаючи на питання про ймовірне втручання Москви в хід виборів в США, Гейлі заявила: "Ми абсолютно впевнені, що Росія втрутилася у вибори".

За її словами, Конгрес займається розслідуванням цієї справи і необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб найближчим часом представити громадськості пов'язані з ним факти.

Відносно матеріалу The Washington Post про спроби зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера встановити секретні канали зв'язку з РФ, Гейлі заявила, що їй про це нічого невідомо, додавши, що необхідно дочекатися конкретних фактів, що обґрунтовують це "припущення".

Теми: Росія США санкції
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