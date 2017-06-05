У Балаклійському районі травмований чоловік під час вибуху невідомого предмета

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Понеділок, 5 червня 2017, 02:27

У селі Вербівка Балаклійського району Харківщини в результаті вибуху невідомого предмета постраждав чоловік.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"До Балаклійського відділу поліції з прийомного відділенняшвидкої допомоги надійшло повідомлення, що до них доставлено 34-річного мешканця села Вербівка. У чоловіка виявлена травматична ампутація правоїголені та пальців лівої кісті, рвана рана правового плеча та лівого коліна", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік у дворі власного будинку розпилював болгаркою невідомий предмет, який внаслідок демонтажних робіт вибухнув.

На місце події прибула слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.

Факт події внесений в Журнал єдиного обліку правопорушень.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Село Вербівка також постраждало в результаті події.

Теми: поліція
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