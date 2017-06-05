Мей закликала переглянути антитерористичну стратегію

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Понеділок, 5 червня 2017, 03:00

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що у зв'язку зміною характеру загроз для британського суспільства потрібно перевірити антитерористичну стратегію служб безпеки на предмет її ефективності.

"Але оскільки характер загроз, з якими ми стикаємося, стає більш складним, більш фрагментарним, більш потайливим, особливо в Інтернеті, стратегія повинна встигати", - сказала вона.

"У світлі того, що ми знаємо про загрозу, яка змінюється, ми повинні переглянути британську антитерористичну стратегію, щоб переконатися: у поліції і служб безпеки є всі повноваження, які потрібні", - зазначила Мей.

При цьому вона допустила можливість посилення термінів ув'язнення за злочини, пов'язані з тероризмом.

Крім того, Мей заявила про необхідність "роботи з союзними демократичними урядами, щоб досягти міжнародної угоди про регулювання кіберпростору" в рамках боротьби з тероризмом і екстремізмом.

Також прем'єр згадала необхідність розгрому угруповання "Ісламська держава" в Іраку і Сирії.

На думку прем'єра, зараз у Великій Британії існує "дуже багато терпимості до екстремізму", однак вироблення заходів протидії тероризму "потребує складної і часто делікатної розмови".

У той же час Мей закликала британське суспільство зберігати єдність, а не розділятися на "ізольовані спільноти" на тлі таких викликів.

Прем'єр також згадала, що з моменту атаки біля британського парламенту 22 березня британська поліція запобігла п'ятьом спробам терактів.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

21 постраждалий перебуває в критичному стані.

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Інтерфакс-Україна

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