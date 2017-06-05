Спецслужби Пакистану заявили про ліквідацію 8 командирів ІДІЛ

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Понеділок, 5 червня 2017, 03:44

Співробітники служби безпеки Пакистану повідомили про те, що, щонайменше, вісім польових командирів екстремістського угрупування "Ісламська держава", були вбиті в ході триденного наступу.

Про це повідомляє ВВС.

Співробітники, які побажали залишатися неназваними, повідомили, що наступальна операція була сконцентрована навколо печери біля міста Мастунга в Белуджистані, яку бойовики ІДІЛ використовують як укриття.

Повідомляється, що рейд був викликаний викраденням двох китайських вчителів минулого місяця в столиці Белуджистана Кветті, однак знайти викрадених не вдалося.

Теми: тероризм
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