У Вишгороді в квартирі вибухнула граната, є загиблий і поранена

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Понеділок, 5 червня 2017, 11:28

У Вишгороді Київської області у неділю ввечері в квартирі багатоповерхівки вибухнула граната РГД. Чоловік загинув, жінка в тяжкому стані в реанімації.

Про це повідомила в понеділок прес-служба поліції Київщини.

"В одній з квартир міста Вишгород стався вибух – за попередніми даними вибухнула граната РГД. У результаті чого 40-річний місцевий житель від отриманих травм загинув на місці. Невстановлена жінка, віком близько 40 років, у тяжкому стані доправлена до реанімації", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про вибух газу в будинку надійшло на спецлінію 102 поліції Київщини о 23.25 неділі.

Встановлено, що на четвертому поверсі багатоповерхівки, у квартирі, яку винаймали 40-річний чоловік та його співмешканка, вибухнула граната.

 
Vyshgorod.city

Фахівці-вибухотехніки під час огляду помешкання вилучили запал від РГД. Вибухом пошкоджені вікно, стіни та стіл на кухні.

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини трагічного випадку.

 
Vyshgorod.city

Водночас, як повідомляє Vyshgorod.city, вибух стався на 4-му поверсі 5-ти поверхового будинку на просп. Мазепи, 5.

Теми: Київська область
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