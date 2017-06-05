Екс-директора Бібліотеки укрлітератури в Москві визнали винною

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Понеділок, 5 червня 2017, 12:05

Міщанський суд Москви визнав винною в екстремізмі й розтраті екс-директора Бібліотеки української літератури Наталю Шаріну.

"Шаріна вчинила дії, спрямовані на розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності. Шаріна вчинила розтрату грошових коштів у корисливих цілях", - йдеться у вироку судді Олени Гудовшнікової, який цитує "Інтерфакс".

Російська служба ВВС повідомляє, що прокурор Людмила Баландіна просила суд засудити 59-річну Шаріну до п'яти років ув'язнення умовно в зв'язку з тим, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, а також з огляду на її вік.

Крім того, держобвинувач просила заборонити Шаріній обіймати посади, пов'язані з суспільно-політичною діяльністю, строком на три роки.

Захист Шаріної просив повністю виправдати її за всіма епізодами.

Як відомо, 28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, після чого її директор Шаріна була затримана.

Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Шаріна була відпралена під домашній арешт, який неодноразово продовжувався судом і триває досі.

За даними СКР, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнане судом екстремістським матеріалом і заборонене до використання.

5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення – в розтраті (частина 4 статті 160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм, яку згодом було закрито в 2013 році.

На початку лютого захист Шаріної звернувся до Страсбурзького суду зі скаргою на умови її домашнього арешту.

У травні 2017 року Шаріна заявила, що вилучені в установі матеріали, які стали підставою для порушення стосовно неї справи про екстремізм, були підкинуті.

Теми: Росія суд
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