ДСНС: у Києві й по Україні в понеділок шквали й грози

1039 переглядів
0
Понеділок, 5 червня 2017, 12:24

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про шквали та грози в Києві та по Україні.

Так, у столиці в найближчу годину з утриманням до кінця доби прогнозуються пориви вітру та шквали 15-20 м/с; в другій половині дня та ввечері грози.

У західних, північних та Вінницькій областях у найближчу годину і до кінця доби грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20м/с, подекуди град.

В Закарпатській, Івано-Франківській, Черновецькій, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях сильні дощі.

Українська правда

Теми: погода
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Трійцю в Україні без опадів, у понеділок - дощі та грози 3 червня 2017, 15:33
На Трійцю буде тепло й сухо, потім грози. Застерігають від пожеж 2 червня 2017, 16:02
У Москві та Пітері випав літній сніг 2 червня 2017, 11:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-директора Бібліотеки укрлітератури в Москві визнали винною
Bellingcat ідентифікував російських водіїв, які перевозили "Бук" до кордону
Bellingcat опублікував докази російського походження "Бука", що збив МН-17
Доба в АТО: Ситуація складна, двоє військових ЗСУ поранені
Усі новини
Фото

Вуличний митець звертає увагу людей на проблеми міста

6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"