В зоні АТО в неділю постраждало троє військових

За минулу добу внаслідок бойових дій постраждали троє українських військових.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в понеділок.

"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій немає, двоє військовослужбовців отримали поранення і один – травму", - сказав він.

Лисенко також повідомив, що на Маріупольському напрямку зафіксовано 28 обстрілів, 6 з яких із важкого озброєння. Понад 20 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку відбулося 20 обстрілів, 12 з них із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші, в 5 випадках застосовувалося важке озброєння.

Раніше в штабі АТО повідомляли про двох поранених військовослужбовців і 60 ворожих обстрілів за минулу добу.

Українська правда