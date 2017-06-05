В зоні АТО в неділю постраждало троє військових

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Понеділок, 5 червня 2017, 12:59

За минулу добу внаслідок бойових дій постраждали троє українських військових.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в понеділок.

"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій немає, двоє військовослужбовців отримали поранення і один – травму", - сказав він.

Лисенко також повідомив, що на Маріупольському напрямку зафіксовано 28 обстрілів, 6 з яких із важкого озброєння. Понад 20 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку відбулося 20 обстрілів, 12 з них із важкого озброєння.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші, в 5 випадках застосовувалося важке озброєння.

Раніше в штабі АТО повідомляли про двох поранених військовослужбовців і 60 ворожих обстрілів за минулу добу.

Українська правда

Теми: АТО
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