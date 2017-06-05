Авдіївка: ЛЕП до ДФС почнуть ремонтувати не раніше вівторка

Російська сторона СЦКК попередньо погодилася 6 червня гарантувати безпеку для проведення ремонту ЛЕП, внаслідок пошкодження якої знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

Про це повідомив голова Донецької ВЦК Павло Жебрівський у Facebook, назвавши ситуацію з водозабезпеченням Авдіївки загрозливою.

"Ситуація загрозлива: представники української сторони СЦКК отримали лише попередню обіцянку від протилежного боку завтра допустити ремонтні бригади до пошкоджених об'єктів. Тож питання коли відновлювальні роботи завершаться – відкрите", - написав він.

Водночас Жебрівський наголосив, що без води Авдіївку не залишать. "Буде потреба - залучимо додаткові сили", - додав він.

За словами голови ВЦА, на сьогодні Авдіївка забезпечена питною та технічною водою - людям її доправляють представники ДСНС та місцевого комунального підприємства.

Як повідомлялося, у неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій попереджало, що 5 червня Авдіївка може лишитися без води, оскільки резервуар з водою для потреб міста фактично вичерпаний, і можливості його наповнити не було.

Українська правда