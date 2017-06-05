Любомира Гузара поховали в Києві
Колишній глава Української греко-католицької церкви, кардинал, Блаженніший Любомир Гузар 5 червня був похований у Києві в крипті в патріаршому соборі Воскресіння Христового.
У заупокійній архієрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону, передає УНІАН.
Попрощатися з Блаженнішим до Патріаршого собору прийшли тисячі людей.
Як повідомлялося, Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року у Княжичах під Києвом.
У неділю вночі після прощання у Львові його тіло привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.
Від моменту, коли труну встановили посередині храму, двері собору були відчинені цілодобово.
Колонки Любомира Гузара на УП читайте тут:
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