Любомира Гузара поховали в Києві

Колишній глава Української греко-католицької церкви, кардинал, Блаженніший Любомир Гузар 5 червня був похований у Києві в крипті в патріаршому соборі Воскресіння Христового.

У заупокійній архієрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону, передає УНІАН.

Попрощатися з Блаженнішим до Патріаршого собору прийшли тисячі людей.

Як повідомлялося, Любомир Гузар помер 31 травня 2017 року у Княжичах під Києвом.

У неділю вночі після прощання у Львові його тіло привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

Від моменту, коли труну встановили посередині храму, двері собору були відчинені цілодобово.

Колонки Любомира Гузара на УП читайте тут:

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