Води в Авдіївці вистачить до ранку вівторка – МінТОТ
Води в резервуарі в Авдіївці вистачить до ранку вівторка.
КП Вода Донбасу: води в резервуарі вистачить на вечір 05.06 і ранок 06.06 #Авдіївка— МТОТ (@mtot_gov_ua) June 5, 2017
Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, посилаючись на інформацію КП "Вода Донбасу".
Також повідомляється, що, за інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується в понеділок увечері. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.
Крім того, в МінТОТ додали, що організація ARDA доправить в Авдіївку 918 бутлів води. 06 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста.
Раніше в понеділок голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона СЦКК попередньо погодилася 6 червня гарантувати безпеку для проведення ремонту ЛЕП, внаслідок пошкодження якої знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.
Водночас Жебрівський наголосив, що без води Авдіївку не залишать. "Буде потреба - залучимо додаткові сили", - додав він.
У неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.
Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.
Українська правда
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