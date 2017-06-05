Води в Авдіївці вистачить до ранку вівторка – МінТОТ

124 перегляди
0
Понеділок, 5 червня 2017, 15:57

Води в резервуарі в Авдіївці вистачить до ранку вівторка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, посилаючись на інформацію КП "Вода Донбасу".

Також повідомляється, що, за інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується в понеділок увечері. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

Крім того, в МінТОТ додали, що організація ARDA доправить в Авдіївку 918 бутлів води. 06 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста.

Раніше в понеділок голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона СЦКК попередньо погодилася 6 червня гарантувати безпеку для проведення ремонту ЛЕП, внаслідок пошкодження якої знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

Водночас Жебрівський наголосив, що без води Авдіївку не залишать. "Буде потреба - залучимо додаткові сили", - додав він.

У неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт. 

Українська правда

Теми: Авдіївка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Авдіївка: ЛЕП до ДФС почнуть ремонтувати не раніше вівторка 5 червня 2017, 13:48
МінТОТ: в понеділок Авдіївка може лишитися взагалі без води 4 червня 2017, 15:58
Бойовики не дають гарантій безпеки для запуску ДФС, Авдіївка без води 4 червня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Під Києвом палають склади: 1500 кв.м, жертв немає
Любомира Гузара поховали в Києві
Суд зобов'язав ГПУ вивчити виявлені журналістами махінації "Батьківщини"
Екс-директора Бібліотеки укрлітератури в Москві визнали винною
Усі новини
Фото

Як страждає собака в розпеченій на сонці машині, пояснили "на яйцях"

Мiсця i речi

Нові заклади Одеси, які варто відвідати цього літа