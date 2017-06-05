У Криму окупанти намагаються потрапити в дім адвоката у справі "26 лютого"

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Понеділок, 5 червня 2017, 16:13

У анексованому Криму невідомі намагаються проникнути до помешкання адвоката кримських татар, звинувачених у справі "26 лютого" Едема Семедляєва. 

Про це 5 червня у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Дочекавшися, коли Едем Семедляєв виїде у відрядження, деякі люди, що представилися співробітниками податкової, намагаються проникнути до нього додому", - зазначив він.

За словами Курбедінова, у помешканні перебуває дружина та четверо дітей Семедляєва. 

Теми: Крим Росія анексія
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