Двох керівників поліції Сумщини звільнять за п'яне водіння

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Понеділок, 5 червня 2017, 16:58

Два керівника поліції Сумщини будуть притягнені до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Про це в понеділок повідомив начальник ГУ НП в Сумській області Микола Лушпієнко під час відеоселекторної наради керівництва поліції Сумщини, йдеться на сайті обласної поліції.

4 червня під час спільних рейдів, організованих силами обласної поліції, Управління внутрішньої безпеки поліції в Сумській області та патрульної поліції, був виявлений керівник одного із відділень та начальник сектору іншого відділення обласної поліції, які перебували за кермом транспортних засобів з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

За даними фактами негайно були проведені службові розслідування. За їх результатами начальником Головного управління поліції області було прийнято рішення про підготовку документів щодо звільнення правопорушників.

"Стосовно працівників поліції, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, будуть прийматися безальтернативні рішення – звільнення з лав поліції. Також вони будуть притягнуті й до адміністративної відповідальності", - підкреслив Лушпієнко.

Українська правда

Теми: Суми поліція
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