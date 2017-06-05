AI: Вироком Шаріній російський суд демонструє презирство до верховенства права

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Понеділок, 5 червня 2017, 17:39

Судова ухвала стосовно Наталії Шаріної - екс-директора Бібліотеки української літератури - демонструє цілковите презирство російської юстиції до принципу верховенства права. 

Про це йдеться у заяві правозахисної організації Amnesty International, пише DW.

"Цей політизований процес не має нічого спільного з утвердженням справедливості й підкреслює серйозні вади у судовій системі Росії", - заявив  заступник директора з питань Європи та Центральної Азії Amnesty International Денис Кривошеєв.

В АІ вважають, що обидва висунених Шаріній обвинувачення є необґрунтованими й політично мотивованими.

За словами Кривошеєва, Шаріна стала жертвою судового свавілля..

"Звинувачення експлуатувало антиукраїнські настрої, які на даний час вкрай поширені у Росії, а суд просто відхилив головні докази захисту, у тому числі надані свідками свідчення, що поліцейські підкладали заборонені книги в бібліотеку", - додав він.

Як відомо, 5 червня Міщанський суд Москви визнав винною екс-директора Бібліотеки української літератури Наталію  Шаріну, обвинувачену в екстремізмі і розтраті коштів установи, та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно. 

Теми: права людини Росія суд
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