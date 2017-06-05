Умеров: У суді "по суті" подамо клопотання про громадського захисника

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Понеділок, 5 червня 2017, 17:55

На першому судовому засіданні "по суті" у справі проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, яке відбудеться 7 червня, сторона захисту подасть клопотання про громадського захисника. 

Про це 5 червня повідомив сам Умеров

"7 червня о 14:30 у Сімферопольському райсуді відбудеться перше засідання "по суті" у кримінальній справі проти мене. Ми знову подамо клопотання про громадського захисника, їм буде відомий правозахисник Олександр Подрабінек", - повідомив Умеров.

Також він зазначив, що адвокат Марк Фейгін планує приїхати та взяти участь у суді.

"Ілюзій не будуємо, але захищатися будемо. Нам є що сказати", - додав Умеров. 

Як відомо, Ільмі Умеров - кримський політв'язень, проти якого у травні 2016 року у анексованому Криму порушено справу "про заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR.  Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая. 

31 травня відбулося попереднє засідання суду, яке пройшло у закритому режимі.

Теми: Крим суд Меджліс
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