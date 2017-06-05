В ОБСЄ заявили про загрозу екологічної катастрофи в ОРДЛО
Руйнування в ОРДЛО в результаті обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несе серйозну загрозу для навколишнього середовища.
Про це 5 червня заявив глава СММ ОБСЄ Ертурул Апакан.
"Захист об'єктів цивільної інфраструктури є важливим не лише для благополуччя усіх, хто мешкає у Донецькій і Луганській областях", - зазначив Апакан.
"Пошкодження будь-якого з цих об'єктів може призвести до екологічної катастрофи, що, в свою чергу, поставить і без того постраждале населення з обох боків лінії зіткнення у ще більш скрутне становище", - підкреслив глава місії ОБСЄ в Україні.
При цьому Апакан закликав сторони конфлікту "докласти усіх зусиль для захисту цих життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури і, таким чином, зберегти навколишнє середовище".
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