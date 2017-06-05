На Київщині водії влаштували стрілянину через суперечку на дорозі

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Понеділок, 5 червня 2017, 23:32

У Київській області між водіями двох авто сталася сутичка із стріляниною, внаслідок якої один чоловік отримав  поранення.

Про це повідомили в управлінні поліції Київської області. 

"Дорожній конфлікт стався поблизу м.Васильків за участю водіїв двох автомобілів, коли водій одного з них не надав перевагу в русі водієві іншого автомобіля. Кожен з учасників інциденту намагався довести свою правоту. Один з водіїв застосував, за його словами, з метою самооборони, пристрій для відстрілу гумовими кулями", - зазначили у поліції.

Внаслідок інциденту один з пасажирів іншого автомобіля отримав поранення у руку, йому надано направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Автомобілі поміщено на штрафмайданчик. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. 

Теми: Київська область поліція
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