Окупанти продовжили арешт кримським татарам звинуваченим у справі Хізб ут-Тахрір

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Вівторок, 6 червня 2017, 02:50

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" на два місяці.

Про це 5 червня повідомив адвокат Джеміль Темиш передає Крим.Реалії.

Як пояснив адвокат одного з обвинувачених Емір-Усеіна Куку Олексій Ладін, аргументація російського суду була "стандартною".

"Арешт продовжили на два місяці, тобто - до півтора років. Це максимальний термін утримання під вартою за такою категорією справ. Аргументація була стандартною. Якусь конкретику я не можу сказати у зв'язку з тим, що судове засідання було закритим", - повідомив Ладін.

За його словами, на судовому засіданні у справі його підзахисного були заявлені відводи російському судді і представнику звинувачення, які "суддя, як завжди, не задовольнив".

Фігуранти "ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір" Рефат Алімов і Арсен Джеппаров перебувають під вартою після того як їх заарештували в Краснокам'янці 18 квітня 2016 року.

Перших чотирьох обвинувачених "ялтинської справи "Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеін Куку. Крім нього були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Теми: Крим кримські татари окупація
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