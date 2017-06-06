Доба в АТО: 77 обстрілів, бойовики застосували "Град"

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Вівторок, 6 червня 2017, 08:05

Минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Внаслідок бойових дій зазнали поранень четверо українських захисників і один цивільний.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На окремих ділянках лінії зіткнення російсько-терористичні бандформування відчутно підвищили інтенсивність та щільність вогню. Все частіше бойовики під час обстрілів застосовували важке артилерійське озброєння, зокрема один раз і реактивні системи залпового вогню.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано 39 ворожих обстрілів.

Вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталось це в районі Богданівки, тут противник одночасно також бив зі 120-мм мінометів.

На тому ж напрямку з мінометів калібру 120 мм бандформування вели вогонь поблизу з Чермалика та Красногорівки. Окрім того, біля Чермалика найманці використовували ствольну артилерію калібру 122 мм.

Неспокійно 5 червня було й неподалік Водяного, Широкиного, Павлополя, Новотроїцького, Гнутового, Талаківки й Мар'їнки, де противник неодноразово здійснював обстріли опорних пунктів ЗС України зі стрілецької зброї, гранатометів та й мінометів калібру 82 мм.

Тут також було зафіксовано три обстріли противником житлових кварталів населених пунктів. Зранку 2 ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів противника розірвались в житловому секторі Павлополя. А близько 21.00 години загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. Внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав.

Донецький напрямок. Тут незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по українських воїнах.

Найбільше обстрілів відбувається у передмісті Авдіївки, де бойовики систематично вели по укріпленнях сил АТО щільний вогонь з мінометів калібру 120 й 82 мм, танкових гармат та менш потужного піхотного озброєння.

Окрім того, із заборонених мінометів та озброєння танку окупанти били по опорних пунктах сил АТО поблизу Пісків. Неспокійно було також в районі Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького, Опитного та Невельського.

Під час ворожого обстрілу укріплень ЗСУ неподалік Верхньоторецького одна з мін калібру 82 мм розірвалась ближче до житлового сектору, внаслідок чого поранень зазнав місцевий мешканець.

Луганський напрямок. Активізувався минулої доби противник і на цій ділянці лінії зіткнення.

Проросійські бандформування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по бійцях ЗС України, котрі тримають оборону в районі Кримського, Кряківки та Новотошківського.

Також укріплення сил АТО біля Кримського потрапили під ворожий обстріл зі 122-мм артилерії. Окрім того, бойовики час від часу застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Станиці Луганської, станції Донець, Новоолександрівки та Попасної. Неподалік Новолександрівки також зафіксовано використання бойовиками мінометів калібру 82 мм.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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