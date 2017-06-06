Окупанти в Криму по тривозі підняли в повітря Су-27

Чергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу РФ були підняті в повітря по тривозі в анексованому Криму для перевірки бойової готовності.



Про це РИА Новости повідомив начальник прес-служби ПВО Вадим Астаф'єв.



"Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря по тривозі", – сказав Астаф'єв.



Повідомляється, що боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ПВО РФ Олександр Дворніков в ході своєї робочої поїздки.



Зазначено, що він також вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння винищувального авіаційних частин на захопленому росіянами аеродромі Бельбек.