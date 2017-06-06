Пенс назвав Росію однією з головних світових загроз

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Вівторок, 6 червня 2017, 09:11

Російська Федерації, Іран та міжнародний тероризм – основні загрози стабільності і безпеки сучасного світу.

Таку точку зору озвучив на засіданні Північноатлантичної ради віце-президент США Майкл Пенс, повідомляє LIGA.net.

"Спроби Росії силою переінакшити міжнародно визнані кордони, спроби Ірану розхитати Близький Схід, глобальна загроза тероризму, який може вдарити будь-де в яке завгодно час... Схоже, зараз в світі небезпечніше, ніж будь-коли після падіння комунізму чверть століття назад", заявив він.

Пенс підкреслив, що США віддані 5-й статті Статуту НАТО, згідно з якою напад на одного члена Альянсу означатиме атаку на весь блок, а тому всі держави-члени об'єднання спільно відіб'ють агресію.

"Альянс повинен розвиватися в піку старим і новим противникам, щоб стримувати загрози сучасного світу і завтрашнього дня. Особливо це важливо в плані протистояння тероризму", – зазначив віце-президент США.

Теми: США НАТО Росія
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